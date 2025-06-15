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ПОЛІТИКА

CNN: росія різко посилила масштабні повітряні атаки дронами на Україну

15 червня 2025, 12:23
CNN: росія різко посилила масштабні повітряні атаки дронами на Україну
За даними CNN, сім найбільших атак дронів за всю війну відбулися саме упродовж останнього місяця.

За останні тижні росія значно посилила повітряні атаки на Україну, запускаючи до 479 безпілотників та ракет за одну ніч. Така масштабність і нові тактики роблять оборону України складною.

Про це повідомляє CNN.

За даними CNN, сім найбільших атак дронів за всю війну відбулися саме упродовж останнього місяця. росія активно виробляє безпілотники, зокрема іранські "Шахед", яких зараз щомісяця випускають близько 2700 одиниць, а також понад 2500 дронів-приманок.

Аналітик Інституту вивчення війни Крістіна Гарвард пояснює, що присутність приманок змушує українську ППО витрачати ресурси, намагаючись відрізнити їх від реальних ударних дронів

Водночас, дрони запускають з великих висот, що ускладнює їх знищення засобами наземної оборони.

Минулого тижня росія концентрувала удари одразу по кількох ключових містах – Києву, Одесі, Харкову. Експерти вказують, що це нова тактика, спрямована не лише на руйнування, а й на психологічний тиск.

Водночас число жертв серед цивільних зростає: за останні чотири тижні загинуло щонайменше 154 мирні мешканці, включно з дітьми, ще близько 900 отримали поранення.

Попри це, українська протиповітряна оборона залишається ефективною і збиває близько 80% атакувальних дронів.

Президент Володимир Зеленський похвалив сили ППО та волонтерів, зазначивши, що Україна розробляє безпілотники-перехоплювачі для боротьби з атаками на великих висотах.

Як пишуть, Україна поки що відстає за темпами виробництва дронів. росія випускає 300-350 безпілотників на день, тоді як Україна - близько 100. Проблема вже не в технологіях, а у фінансуванні.

війнадрониатака

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