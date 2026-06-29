CNN: росія завербувала сотні громадян Перу для війни проти України

У Перу розпочато розслідування щодо можливого вербування громадян до російської армії.

росія завербувала сотні громадян Перу для участі у війні проти України, обіцяючи їм роботу та високу зарплату, однак вони опинилися на передовій як військові.

Про це повідомляє CNN із посиланням на розповіді родичів постраждалих.

За даними журналістів, більшість завербованих – вихідці з бідних сімей. Їм пропонували легальне працевлаштування в росії, стабільний дохід і перспективу отримання громадянства рф. Однак після прибуття до країни частину з них одразу залучили до військової служби.

Один із громадян Перу повідомив матері, що вирушає працювати кухарем у російській армії, однак згодом надіслав відео, де разом з іншими іноземцями копає окопи на тимчасово окупованих територіях України. Пізніше він розповів про покарання з боку командира, після чого зв’язок із ним зник.

Інша історія стосується чоловіка, який поїхав до росії як охоронець, але, за даними журналістів, підписав контракт на службу в армії рф. Останнє повідомлення від нього дружина отримала 26 березня, після цього його, ймовірно, перевели в інший підрозділ.

У Перу розпочато розслідування щодо можливого вербування громадян до російської армії, яке можуть кваліфікувати як торгівлю людьми. Правоохоронці отримали десятки заяв про зникнення людей.

Міністерство закордонних справ Перу повідомило про сотні запитів до російської сторони щодо своїх громадян. За оцінками адвокатів родин, до війни могли залучити близько 800 перуанців.

За даними міжнародних розслідувань, росія активно вербує іноземців з різних країн, включно з Непалом, Індією та державами Африки, для участі у бойових діях проти України.