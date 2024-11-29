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CNN розкрив деталі мирного плану Трампа

29 листопада 2024, 17:34
CNN розкрив деталі мирного плану Трампа
Трамп обрав спецпосланця в Україні. І той вже описав свій мирний план.
Дональд Трамп вирішив призначити Кіта Келлога своїм спеціальним посланцем в Україні. Ймовірно, це і є відповіддю на питання, як саме Трамп планує покласти край війні в Україні.
 
Про це пише CNN.
 
80-річний Келлог в минулому був радником Трампа з національної безпеки. Ще у квітні він виклав своє бачення мирної угоди в Україні. Тож, можливо, саме цей план і спробує реалізувати президентська адміністрація Трампа.
 
Суть плану полягає у якомога швидшому припиненні вогню і замороженні лінії фронту, після чого обидві сторони мають сісти за стіл переговорів. Але далі все стає складніше, зазначає CNN.
 
Так, Келлог каже, що членство України в НАТО – насправді дуже віддалена перспектива, яка була попередньо запропонована Києву на знак символічної солідарності. Тож від цієї перспективи треба відмовитися на невизначений термін "в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки".
 
План Келлога також передбачає, що будь-яка майбутня допомога Україні від США – ймовірно, у форматі позики – буде залежати від результатів переговорів між Києвом і москвою. 
 
Після замороження лінії фронту план передбачає створення демілітаризованої зони уздовж цієї лінії. За згоду на це росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – тільки після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. 
 
Демілітаризовану зону, ймовірно, потрібно буде охороняти. Але не зрозуміло, хто це робитиме – війська НАТО чи солдати нейтральних країн.
 
США не будуть вимагати від України відмовитися від окупованих росією територій, але, відповідно до плану Келлога, Київ має погодилася на виключно дипломатичний шлях їх повернення. 
 
Також планується запровадити спеціальний збір на російський експорт енергоресурсів, аби профінансувати відбудову України. 

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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