CNN розкрив деталі мирного плану Трампа

Трамп обрав спецпосланця в Україні. І той вже описав свій мирний план.

Дональд Трамп вирішив призначити Кіта Келлога своїм спеціальним посланцем в Україні. Ймовірно, це і є відповіддю на питання, як саме Трамп планує покласти край війні в Україні.

80-річний Келлог в минулому був радником Трампа з національної безпеки. Ще у квітні він виклав своє бачення мирної угоди в Україні. Тож, можливо, саме цей план і спробує реалізувати президентська адміністрація Трампа.

Суть плану полягає у якомога швидшому припиненні вогню і замороженні лінії фронту, після чого обидві сторони мають сісти за стіл переговорів. Але далі все стає складніше, зазначає CNN.