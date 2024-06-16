CNN розповів про деталі дебатів між Байденом і Трампом

Публічна суперечка має відбутися 27 червня між чинним президентом США Джо Байденом і його попередником Дональдом Трампом.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

"Дебати, які проведуть ведучі CNN Джейк Таппер і Дана Беш в Атланті 27 червня, стануть першою особистою зустріччю в кампанії 2024 року президента Джо Байдена і його попередника, Дональда Трампа. Обидва кандидати прийняли запрошення телеканалу і погодилися з правилами і форматом дебатів, викладених у листах, надісланих телеканалом", - пише ЗМІ.

На телеканалі додали, що 90-хвилинні дебати включатимуть дві рекламні перерви.

Обидва кандидати погодилися виступати на єдиному подіумі, а їхні місця на сцені будуть визначені підкиданням монети.

Мікрофони під час ефіру будуть вимкнені і по черзі вмикатимуться для кандидатів на час виступу.

опоненти не матимуть можливості скористатися заготовленими нотатками, проте в їхньому розпорядженні будуть ручка, блокнот і пляшка води.

Під час дебатів аудиторія буде відсутня, і представники передвиборчих штабів не зможуть спілкуватися зі своїм кандидатом.

Американський телеканал попередив, що модератори "використовуватимуть всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб забезпечити дотримання хронометражу і цивілізованої дискусії".