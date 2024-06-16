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CNN розповів про деталі дебатів між Байденом і Трампом

16 червня 2024, 12:03
CNN розповів про деталі дебатів між Байденом і Трампом
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Публічна суперечка має відбутися 27 червня між чинним президентом США Джо Байденом і його попередником Дональдом Трампом.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

"Дебати, які проведуть ведучі CNN Джейк Таппер і Дана Беш в Атланті 27 червня, стануть першою особистою зустріччю в кампанії 2024 року президента Джо Байдена і його попередника, Дональда Трампа. Обидва кандидати прийняли запрошення телеканалу і погодилися з правилами і форматом дебатів, викладених у листах, надісланих телеканалом", - пише ЗМІ. 

На телеканалі додали, що 90-хвилинні дебати включатимуть дві рекламні перерви.

Обидва кандидати погодилися виступати на єдиному подіумі, а їхні місця на сцені будуть визначені підкиданням монети.

Мікрофони під час ефіру будуть вимкнені і по черзі вмикатимуться для кандидатів на час виступу.

опоненти не матимуть можливості скористатися заготовленими нотатками, проте в їхньому розпорядженні будуть ручка, блокнот і пляшка води.

Під час дебатів аудиторія буде відсутня, і представники передвиборчих штабів не зможуть спілкуватися зі своїм кандидатом.

Американський телеканал попередив, що модератори "використовуватимуть всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб забезпечити дотримання хронометражу і цивілізованої дискусії".

 
вибориСШАдебати

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