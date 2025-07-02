Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

CNN розповів, скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до рф

02 липня 2025, 16:55
CNN розповів, скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до рф
Фото: з відкритих джерел
Нові північнокорейські сили можуть прибути до росії у найближчі місяці.

Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, що воюють на боці росії на лінії фронту з Україною, відправивши додатково від 25-ти до 30-ти тисяч солдатів.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що нові сили можуть прибути до росії у найближчі місяці. Північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на окупованій території України "для посилення російського контингенту, в тому числі під час проведення широкомасштабних наступальних операцій".

Повідомляється, що російське Міністерство оборони здатне надати "необхідне обладнання, зброю і боєприпаси" з метою "подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи".

КНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Політика
Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 02 липня 2025, 16:10
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Політика
Світ в очікуванні нової світової війни. Україна – серце планети, що палає – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 липня 2025, 11:58
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Політика
Нова коаліція проти росії. Нордична солідарність на північному фланзі – Мінна Аландер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 23:25
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Боротьба за майбутнє Європи. У світі гігантів краще бути гігантом – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 липня 2025, 14:31
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Політика
Таємна зброя: історія. Псевдоісторичний литвинізм розпалює ворожнечу між Литвою та білоруссю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 липня 2025, 11:20
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Політика
Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 01 липня 2025, 07:18
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється