CNN розповів, скільки ще солдатів може відправити Кім Чен Ин до рф

Нові північнокорейські сили можуть прибути до росії у найближчі місяці.

Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, що воюють на боці росії на лінії фронту з Україною, відправивши додатково від 25-ти до 30-ти тисяч солдатів.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що нові сили можуть прибути до росії у найближчі місяці. Північнокорейські війська будуть залучені до бойових дій на окупованій території України "для посилення російського контингенту, в тому числі під час проведення широкомасштабних наступальних операцій".

Повідомляється, що російське Міністерство оборони здатне надати "необхідне обладнання, зброю і боєприпаси" з метою "подальшої інтеграції в російські бойові підрозділи".