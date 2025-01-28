CNN розповів тактику військ КНДР на фронті

Війська Пхеньяна вчаться сучаних реалій та адаптуються.

Північнокорейські військові, які беруть участь у війні росії проти України, застосовують тактику, що межує із самогубством. Солдати, опинившись у безвиході, підривають гранати, щоб уникнути полону.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Один із таких інцидентів зафіксований на відео: поранений північнокорейський солдат, лежачи на землі, підірвав гранату біля своєї голови, коли до нього наблизився український боєць. Його останніми словами були: "Генерал Кім Чен Ин".

"Вони використовують гранати, а це означає, що вони можуть підірвати себе. Вони йдуть у бій до останнього і не здаються навіть у безвихідних ситуаціях", — розповідає командир 6-ї ССО з позивним "Покемон".