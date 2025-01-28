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CNN розповів тактику військ КНДР на фронті

28 січня 2025, 10:31
CNN розповів тактику військ КНДР на фронті
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Війська Пхеньяна вчаться сучаних реалій та адаптуються.
Північнокорейські військові, які беруть участь у війні росії проти України, застосовують тактику, що межує із самогубством. Солдати, опинившись у безвиході, підривають гранати, щоб уникнути полону.
 
Про це йдеться у матеріалі CNN.
 
Один із таких інцидентів зафіксований на відео: поранений північнокорейський солдат, лежачи на землі, підірвав гранату біля своєї голови, коли до нього наблизився український боєць. Його останніми словами були: "Генерал Кім Чен Ин".
 
они використовують гранати, а це означає, що вони можуть підірвати себе. Вони йдуть у бій до останнього і не здаються навіть у безвихідних ситуаціях", — розповідає командир 6-ї ССО з позивним "Покемон".
 
Попри високу дисципліну та фізичну підготовку, північнокорейські солдати не пристосовані до реалій сучасного бойового середовища.
 
"У кращому випадку вони готові до реалій війни 1980 року", — зазначає "Покемон".
 
Найбільші труднощі для них створюють дрони, які є невід’ємною частиною війни в Україні. 
 
Українські спецпризначенці розповідають, що солдати з Північної Кореї діють за архаїчними схемами, часто проводячи масові фронтальні атаки на одні й ті самі позиції, незважаючи на великі втрати.
 
Командир роти з позивним "Амур" зазначає, що північнокорейські військові часто знімають бронежилети та каски, щоб бути легшими та швидшими під час піхотних атак:
 
"Вони дуже маневрені, бігають і рухаються дуже швидко. Їх важко зловити, особливо безпілотником".
 
Солдати навмисно використовують непрямі маршрути, щоб заплутати противника. Крім того, вони залишають протитанкові міни на дорогах, щоб уповільнити пересування українських військових.

 

КНДРвійна в Українівійська в Україніросія окупанти

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