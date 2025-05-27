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ПОЛІТИКА

CNN: Трамп звинуватив Зеленського у провокуванні замість підтримки на тлі ударів рф

27 травня 2025, 17:59
CNN: Трамп звинуватив Зеленського у провокуванні замість підтримки на тлі ударів рф
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Чергове загострення відбувається на тлі нищівних російських ударів по Україні та закликів Києва посилити санкції проти агресора.

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність реакції президента США Дональда Трампа на масовані повітряні удари по нашій країні, зауваживши, що його мовчання підбадьорює диктатора владіміра путіна. Після цього глава Білого дому все ж відреагував: заявив, що очільник кремля збожеволів, а риторика Зеленського створює проблеми. 

Трамп сказав про Зеленського: "(Він — ред.) не робить своїй країні жодних послуг, розмовляючи так, як він це робить. Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще зупинитися".

У CNN звертають увагу на те, що замість того, щоб підтримати заклики Україну до рішучих дій, президент США поставив під сумнів комунікацію свого колеги, звинувативши його у провокуванні ситуації. До того ж ця заява прозвучала в період нищівних російських ударів по державі, а також на тлі закликів Києва посилити санкції проти країни-агресора. 

"Без потужнішого міжнародного тиску на росію зупинити ескалацію не вдасться", — наголошує українська влада.

Нагадаємо, 26 травня вночі армія рф запустила по території Україні 9 крилатих ракеті і 355 дронів різних типів. Це другий поспіль абсолютний рекорд.

війнаДональд Трампатака рфВолодимир Зеленський

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