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Cпецслужба Нідерландів: компанії та університети є об’єктами шпигунства з боку Китаю

20 квітня 2023, 08:40
Cпецслужба Нідерландів: компанії та університети є об’єктами шпигунства з боку Китаю
Фото: gordonua.com
Служба військової розвідки і безпеки Нідерландів заявляє, що нідерландські компанії та університети є об'єктами шпигунства з боку Китаю через високі технології.

За останній рік спецслужби виявили та запобігли кільком спробам заволодіти технологією військового значення. 

Про це пише видання NOS.

Китай створює спеціальні фальшиві шпигунські компанії, аби заволодіти технологіями. Знання і товари нідерландського космічного сектора становлять особливий інтерес для Китаю. Також Китай намагається обійти експортні обмеження, в тому числі шляхом створення підставних компаній.

Китайські хакери теж намагаються проникнути в комп'ютерні мережі за допомогою кібератак. 

Так, наприклад, Служба військової розвідки в своєму щорічному звіті написала, що кілька тижнів тому було виявлено китайську хакерську групу, яка намагалася проникнути у мережу уряду Нідерландів.

Країна є привабливою мішенню для Китаю, оскільки вони володіють великими знаннями у розробці комп’ютерних чіпів, аерокосмічній та морській галузях.

НідерландиКитайспецслужби

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