Cпецслужба Нідерландів: компанії та університети є об’єктами шпигунства з боку Китаю
За останній рік спецслужби виявили та запобігли кільком спробам заволодіти технологією військового значення.
Про це пише видання NOS.
Китай створює спеціальні фальшиві шпигунські компанії, аби заволодіти технологіями. Знання і товари нідерландського космічного сектора становлять особливий інтерес для Китаю. Також Китай намагається обійти експортні обмеження, в тому числі шляхом створення підставних компаній.
Китайські хакери теж намагаються проникнути в комп'ютерні мережі за допомогою кібератак.
Так, наприклад, Служба військової розвідки в своєму щорічному звіті написала, що кілька тижнів тому було виявлено китайську хакерську групу, яка намагалася проникнути у мережу уряду Нідерландів.
Країна є привабливою мішенню для Китаю, оскільки вони володіють великими знаннями у розробці комп’ютерних чіпів, аерокосмічній та морській галузях.