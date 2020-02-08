Crew Dragon відстикувався від МКС і повертається на Землю
Трансляцію події провели на YouTube-каналі NASA, передає "Укрінформ".
У складі екіпажу корабля Crew Dragon перебувають астронавти Дуглас Харлі і Роберт Бенкен.
Розстикування було здійснене в суботу о 19:45 за часом Східного узбережжя США (2 серпня о 02:45 за Києвом).
Планується, що шлях Crew Dragon до Землі займе 19 годин. Корабель має приводнитися в Мексиканській затоці біля берегів штату Флорида у неділю о 21:42 за київським часом.
Як уточнили в NASA, незважаючи на наближення урагану Ісайя до США, погода для приводнення сприятлива.
Якщо Crew Dragon пройде ці останні випробування, SpaceX зможе забезпечити регулярні оперативні польоти на МКС, починаючи з кінця цього року. І це може покласти край залежності NASA від російських космічних кораблів вперше з часів польотів шатлів.
Нагадаємо, що NASA повідомила дату повернення космічного корабля Crew Dragon на Землю
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