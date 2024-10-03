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Cтриманість Заходу "запрошує" москву до ескалації – голова естонської розвідки

03 жовтня 2024, 13:42
Cтриманість Заходу
InformNapalm
І росія може розв'язати глобальний збройний конфлікт.

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін вважає, що нерішучість країн НАТО спонукає кремль до подальшої ескалації у відносинах з Заходом.

Таку думку він висловив в інтерв'ю DW.

На його, путін сумнівається в тому, що росія на сьогодні готова до прямого зіткнення з НАТО. 

Проте Розін вважає, що росія може розв'язати глобальний збройний конфлікт, якщо путін зрозуміє, що він "зможе вийти неушкодженим із подібної ситуації, що йому це зійде з рук".

У відомстві видали документ, де зазначається, що росія готується до воєнної конфронтації із Заходом, і це може статися протягом найближчих десяти років.

Розін додав, що необхідно враховувати низку факторів. 

"Перше велике питання – чим закінчиться конфлікт в Україні? І від цього залежатиме подальший шлях росії, яка є агресором у цьому випадку", – впевнений глава естонської розвідки.

Він також повідомив, що Захід має бути зацікавлений у тому, щоб РФ вийшла з війни проти України ослабленою, з безліччю внутрішніх проблем. 

"Я думаю, що путін не переживе поразки росії", – наголосив Розін.

Другий визначальний чинник - час, який знадобиться росіянам на відновлення війська чи створення нових збройних сил. На думку Розіна, росія не зможе відновити нинішній рівень втрат у живій силі та техніці протягом найближчих років.

Розін зазначив, що росія уже тривалий час влаштовує диверсії не тільки в Естонії, а й в інших країнах Європи з метою дестабілізації. 

При цьому рф сподівається, що у НАТО це не розглядатимуть як привід задіяти п'яту статтю Статуту Альянсу, згідно з якою напад на одного учасника НАТО спричиняє відповідь усіх держав-членів блоку.

Разомз тим, Розін підтримав позицію президента Естонії Алара Каріса, який критикує країни НАТО через заборону Україні на удари вглиб території Росії нібито через побоювання ескалації. У цьому зв'язку глава розвідки зазначив, що рф намагається просувати серед західних політиків кілька ідей. 

"Перша полягає в тому, що конфлікт має відбуватися лише на території жертви, а агресор, з якихось причин, повинен залишатися недоторканним", – зазначив він.

Друга ідея – це те, що росія нібито не може програти. 

"Це правда: росія програла кілька воєн у своїй історії", – нагадав Розін.

російські політики і пропагандисти намагаються посіяти страх і нерішучість у країнах НАТО. При цьому «видима слабкість Заходу - запрошення до подальшої ескалації з російського боку», упевнений Розін.

"Я переконаний, що нинішній російський режим має бути переможений стратегічно. Тому що навіть якщо путін частково досягне успіху в досягненні своїх цілей, ми вважаємо, він буде продовжувати. Тож війна в Україні не буде закінчена в середньостроковій перспективі, навіть якщо в якийсь момент ми отримаємо заморожений конфлікт або щось на кшталт цього", - констатував керівник розвідки.

І додав, що якщо ми говоримо про довгострокове врегулювання конфлікту, я не бачу для нас іншого варіанту, окрім як зробити так, щоб зрештою перемогли українці. І думаю, що насправді це можна зробити.

 
Росіявійнаескалація

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