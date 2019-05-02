Cуд залишив під арештом банківські рахунки Арбузова

Терміни досудового розслідування не були вчасно продовжені, тому КПК дозволяє скасувати арешт

Печерський районний суд Києва відмовився зняти арешт з банківських рахунків колишнього голови Національного банку Сергія Арбузова.

До суду звернувся представник Арбузова з клопотанням про скасування рішення суду від 24.11.2014 про арешт рахунків Арбузова в ПАТ "Укрексімбанк", ПАТ "Укрбізнесбанк" і "Ощадбанку". Адвокат вказав, що клопотання про накладення арешту безпідставно розглянуто за відсутності власника майна і його представника, а досудове розслідування в кримінальному провадженні неодноразово зупинялося, йдеться в матеріалах суду, оприлюднених 4 лютого, інформує LB.ua.

На думку заявника, терміни досудового розслідування закінчилися 27.10.2018, але не продовжено в установленому КПК порядку, що призводить до скасування арешту.

Суд відмовився задовольнити клопотання адвоката з огляду на те, що Арбузову інкримінується злочин, який передбачає конфіскацію майна.

Раніше Печерський районний суд Києва відмовився зняти арешт з 140 млн гривень дружини колишнього виконувача обов'язків прем'єр-міністра Сергія Арбузова Ірини.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва скасував постанову прокурора Генпрокуратури про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова у розтраті 220 млн грн держкоштів для телеканалу "БТБ".

17 січня цього року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінального провадження щодо розтрати 220 мільйонів гривень Нацбанку його екс-головою і екс-віце-премєром Сергієм Арбузовим.