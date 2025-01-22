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Cвітова політика перебуває на порозі нової ери – Фон дер Ляєн

22 січня 2025, 14:07
Cвітова політика перебуває на порозі нової ери – Фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
"Ми вступили в нову еру жорсткої геостратегічної конкуренції", - сказала вона.
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що у світовій політиці наразі наближаються глобальні зміни.
 
Про це повідомив The Guardian.
 
Під час свого виступу в Європейському парламенті в останні кілька хвилин вона зробила заяву, в якій попередила про "зміни, що наближаються у світовій політиці".
 
"До 2025 року лишалось лише три тижні, але вже можна було побачити зміни, що насуваються на світову політику. Ми вступили в нову еру жорсткої геостратегічної конкуренції", - сказала вона.
 
На її думку, наразі змінюються політичні правила гри, однак декому в Європі ця нова реальність може не подобатися.
 
"Ми мусимо з нею рахуватися. Наші цінності не змінюються, але для того, щоб їх захищати, деякі речі повинні змінитися. І спочатку ми повинні попрацювати вдома", - підкреслила вона.

 

війна в УкраїніФон дер Ляєнросія окупанти

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