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​​Cибіга закликав країни-партнерки доєднуватися до патронату над регіонами України

06 жовтня 2024, 17:17
​​Cибіга закликав країни-партнерки доєднуватися до патронату над регіонами України
Фото: unian.ua
Низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнерки України долучатися до патронату над тим чи іншим регіоном.
 
Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).
 
Сибіга зазначив, що патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал, дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і буде мати довгостроковий вплив, зокрема й через те, що мешканці добре запам’ятовують цю допомогу.
 
Він нагадав, що низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи. Вони надають значну допомогу у відновленні цих регіонів та сприяють інвестиціям і розвитку підприємництва.
 
"Закликаю партнерів України, які ще не зробили цього, долучатися до ініціативи президента Володимира Зеленського та обирати для патронату регіон, де вони можуть сприяти змінам", - написав Сибіга.
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