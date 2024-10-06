​​Cибіга закликав країни-партнерки доєднуватися до патронату над регіонами України

Низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнерки України долучатися до патронату над тим чи іншим регіоном.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

Сибіга зазначив, що патронат країн-партнерів над українськими містами та регіонами має великий потенціал, дозволяє надавати підтримку безпосередньо людям на місцях і буде мати довгостроковий вплив, зокрема й через те, що мешканці добре запам’ятовують цю допомогу.

Він нагадав, що низка союзників вже долучилися до цієї ініціативи. Вони надають значну допомогу у відновленні цих регіонів та сприяють інвестиціям і розвитку підприємництва.

"Закликаю партнерів України, які ще не зробили цього, долучатися до ініціативи президента Володимира Зеленського та обирати для патронату регіон, де вони можуть сприяти змінам", - написав Сибіга.