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ДАБІ дала "зелене світло" для модернізації та будівництва нових навчальних закладів

Починаючи з жовтня, Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала низку дозволів на здійснення робіт у навчальних закладах
Модернізація наявної мережі закладів освіти, створення комфортних умов навчання для дітей залишається важливим завданням держави і органів місцевої влади, і Держархбудінспекція налаштована максимально сприяти реалізації відповідних проєктів.
ДАБІ дала "зелене світло" для модернізації та будівництва нових навчальних закладів Фото: kv.npu.gov.ua

"На наступний рік уряд поставив мету - будівництво значної кількості нових дитячих садків і шкіл, слід вирішити питання з дефіцитом навчальних місць у населених пунктах. Є розуміння, що ДАБІ повинна стати партнером замовників будівництва в цьому питанні, забезпечити їх необхідним консультаційним супроводом, а також оперативно давати старт таким проєктам. Водночас сьогодні приділяють значну увагу підтримці в належному стані вже наявної мережі навчальних закладів", передає LB.ua.

Так, починаючи з жовтня, Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала низку дозволів на здійснення робіт у навчальних закладах. Зокрема, видано дозвіл на проведення капітального ремонту в Рівненському навчально-виховному комплексі загальноосвітньої школи спеціалізованої спортивної школи №26, де буде проведено заходи з утеплення. Також замовник будівництва отримав дозвіл на здійснення капітального ремонту внутрішнього освітлення з застосуванням енергоощадних технологій в Острозькій загальноосвітній школі №1, що розташована на площі Декабристів, 6-а у м. Острог Рівненської області. Разом з тим буде проведено реставрацію частини приміщень і на третьому поверсі Лубенської загальноосвітньої школи №10 у Полтавській області.

У Кіровоградській області після виконання ремонтно-реставраційних робіт прийнято в експлуатацію вестибюль і навчальний корпус №2 Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) у м. Олександрія по вул. Діброви, 25. На об'єкті виконано всі передбачені проєктною документацією роботи, що полягали в демонтажі будівельних конструкцій навчального корпусу та переходу між корпусами №1 і №2 і будівництво на їх місці нових будинків. Удосконалено паливно-витяжну вентиляцію приміщень фоє і танцювальних класів, замінено віконні блоки. Проєктом також передбачено і забезпечено вимоги за доступністю об'єкта для осіб з обмеженими фізичними можливостями й інших маломобільних груп населення.

Для створення умов безперешкодного життєвого середовища Держархбудінспекція також видала дозвіл на реставрацію з пристосуванням до сучасних умов використання частини будівлі головного навчального корпусу Київського національного університету імені Т. Шевченка, зокрема тут буде облаштовано підіймальну платформу для осіб з обмеженими можливостями.

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14 11 2019 14:30
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