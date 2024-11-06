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Дагестан вперше був атакований безпілотниками (оновлено)

06 листопада 2024, 11:12
Дагестан вперше був атакований безпілотниками (оновлено)
Фото: УНН
В російському Каспійську атакований порт.

В уряді рф традиційно заявляють про "збиття" дрона, але місцеві жителі повідомили про нові вибухи. 

Про це повідомляють глава Дагестану Сергій Меліков на своєму Telegram-каналі і російське видання Astra.

Губернатор Дагестану заявляє, що протиповітряна оборона знищила дрони над Каспійськом.

"Нині з'ясовуються обставини того, що сталося. Працює оперативний штаб, перебуваю на постійному зв'язку з відповідальними органами", - пише губернатор.

Влада Дагестану поскаржилися на атаку зранку 6 листопада. 

В мережі з'явились відео з прольотом дрона у Каспійську, але на кадрах дрон вибухає через нібито "роботу ППО".

Проте після "збиття" дрона жителі Каспійська заявили про нові вибухи у соцмережах.

росЗМІ повідомляють, що у Махачкалі - столиці Дагестану - закрили аеродром через атаку дронів.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що у російському Каспійську був атакований порт, де знаходяться кораблі ВМФ рф. 

війна в УкраїнідрониДагестан

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