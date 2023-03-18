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Далі лише гірше. Подоляк описав "досягнення" путіна з початку війни

18 березня 2023, 13:11
Далі лише гірше. Подоляк описав
Фото: Укрінформ
В офісі Президента прокоментували "досягнення" путіна у війні з Україною, зокрема ізоляція рф, знищення російської армії та ордер на арешт російського диктатора.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що президент рф володимир путін досяг "значних результатів" у війні з Україною, зокрема спровокував ордер на власний арешт.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

За його словами, "план путіна" виявився просто "чудовим":

  1. Вигнання росії з Європи.
  2. Остаточне самогубство "руського міру" в Україні.
  3. Самодискредитація та знищення російської армії.
  4. Економічна ізоляція.

"І, нарешті, ордер на арешт путіна як особиста "винагорода". Сильно. Все буде ще гірше для росії..." - наголосив Подоляк.

РФПутінізоляціявійна в Україніросія окупанти

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