Далі лише гірше. Подоляк описав "досягнення" путіна з початку війни
18 березня 2023, 13:11
Фото: Укрінформ
В офісі Президента прокоментували "досягнення" путіна у війні з Україною, зокрема ізоляція рф, знищення російської армії та ордер на арешт російського диктатора.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що президент рф володимир путін досяг "значних результатів" у війні з Україною, зокрема спровокував ордер на власний арешт.
Про це Подоляк написав у своєму Twitter.
За його словами, "план путіна" виявився просто "чудовим":
- Вигнання росії з Європи.
- Остаточне самогубство "руського міру" в Україні.
- Самодискредитація та знищення російської армії.
- Економічна ізоляція.
"І, нарешті, ордер на арешт путіна як особиста "винагорода". Сильно. Все буде ще гірше для росії..." - наголосив Подоляк.