Далі лише гірше. Подоляк описав "досягнення" путіна з початку війни

В офісі Президента прокоментували "досягнення" путіна у війні з Україною, зокрема ізоляція рф, знищення російської армії та ордер на арешт російського диктатора.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що президент рф володимир путін досяг "значних результатів" у війні з Україною, зокрема спровокував ордер на власний арешт.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

За його словами, "план путіна" виявився просто "чудовим":

Вигнання росії з Європи. Остаточне самогубство "руського міру" в Україні. Самодискредитація та знищення російської армії. Економічна ізоляція.

"І, нарешті, ордер на арешт путіна як особиста "винагорода". Сильно. Все буде ще гірше для росії..." - наголосив Подоляк.