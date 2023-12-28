Німецький генерал заявив, що дальність переданих Україні ракет Storm Shadow виявилася удвічі більшою, ніж очікувалося.

Генерал бундесверу у відставці та військовий експерт Ерхард Бюлер прокоментував знищення великого десантного корабля рф "Новочеркаськ" у порту Феодосії. Він припустив, що Україна могла реалізувати це завдяки ракетам Storm Shadow з дальністю ураження 560 км.

Про це пише російська редакція німецького видання BILD.

Досі вважалося, що Україна отримала експортний варіант західної крилатої ракети Storm Shadow зі зменшеною дальністю - до 250 км. Однак цього недостатньо, щоб досягти Феодосії з повітряного простору, контрольованого ЗСУ. Це, за словами Ерхарда Бюлера означає, що Україні передали оригінальну версію Storm Shadow, що стоїть на озброєнні НАТО. Її далекобійність сягає 560 км.

"Крилата ракета мала пролетіти понад 250 км над окупованою територією. Для цього потрібно знати, де розташовані позиції РЛС і ППО. Це не робиться просто так. Загалом це означає, що Україна має крилаті ракети з реальною далекобійністю 400 км", - сказав німецький генерал.

За його словами, тепер свобода пересування Чорноморського флоту рф значно обмежена. Феодосія, один з останніх кримських портів, які вважалися "безпечними" для рф, більше не є таким.

"За численними вторинними вибухами видно, що на десантному кораблі була велика кількість боєприпасів. Ми знаємо, що ці кораблі використовуються росіянами як транспортні судна", - додав Ерхард Бюлер.