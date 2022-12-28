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ПОЛІТИКА

Дані західної розвідки допомогли Німеччині виявити російського шпигуна

28 грудня 2022, 19:20
Дані західної розвідки допомогли Німеччині виявити російського шпигуна
фото: detective-lviv.com
Повідомляється, що Німеччина знайшла співробітника своєї розвідувальної служби (BND), якого заарештували за підозрою в передачі державних таємниць москві

Довідка від західної розвідки допомогла Німеччині ідентифікувати ймовірного російського шпигуна, повідомляє сьогодні журнал Spiegel, пише Sky News.

Повідомляється, що Німеччина знайшла співробітника своєї розвідувальної служби (BND), якого заарештували за підозрою в передачі державних таємниць москві.

Підозрюваний, громадянин Німеччини, відомий як Карстен Л., був заарештований у грудні після того, як під час розслідування в нього вдома та на роботі провели обшук.

Німеччина попередила про підвищений ризик російського шпигунства через протистояння Кремля із Заходом через його вторгнення в Україну.

У квітні Німеччина вислала 40 російських шпигунів.

Посилаючись на тих, хто знайомий з розслідуванням, Spiegel сказав, що західне розвідувальне агентство знайшло в москві матеріали, які надійшли від BND і містили розвідувальні дані про росію.

Повідомляється, що підозрюваний подвійний агент був керівником підрозділу відділу технічної розвідки BND.


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