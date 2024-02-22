Данія передасть перші винищувачі F-16 Україні влітку

В уряді Данії заявили, що Україна може розраховувати на отримання перших винищувачів F-16 влітку цього року.

Про це повідомило Міноборони Данії, посилаючись на міжнародну коаліцію, яку Данія очолює разом із Нідерландами та США.

"Важко встановити чіткий графік передачі винищувачів F-16, тому що є кілька умов, які повинні бути виконані для того, щоб Україна могла використовувати ці літаки", - сказав міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

За його словами, Данія зараз працює над тим, щоб цього літа досягти більшої єдності.

"Ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні влітку, якщо підготовка буде проходити за планом", - підкреслив він.

Передача перших данських літаків F-16 залежить від повної підготовки українських пілотів і необхідного українського допоміжного персоналу, а також від наявності необхідної логістики та інфраструктури в Україні. Для цього наполегливо працює міжнародна коаліція на підтримку України, додали в Данії.