Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Данілов натякнув, що українські БПЛА дістануть і до москви

29 березня 2023, 18:06
Данілов натякнув, що українські БПЛА дістануть і до москви
Данілов
Йдеться про десятки моделей безпілотників і тисячі апаратів на озброєнні українського війська.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув на можливості українських безпілотників дістати до москви і не тільки.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км. 1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", – йдеться у дописі.

Свій допис секретар РНБО проілюстрував історичним фото з літаком німецького пілота, який у травні 1987 року приземлився на Красній площі в москві, обійшовши систему протиповітряної оборони СРСР.

Раніше віцепрем'єр міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в українській армії уже готові три ударні роти із безпілотниками українського виробництва.

У грудні 2022 стало відомо, що українська компанія AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію у ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кг).

На початку березня 2023 року співвласник компанії, ексзаступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків повідомив, що БПЛА вже допущено до експлуатації в ЗСУ і AeroDrone запустила серійне виробництво своїх безпілотників на замовлення Міністерства оборони.

Безпілотні літаки AeroDrone E-300 можуть долати відстань у 3100 км.

Даніловдронивійна

Останні матеріали

США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється