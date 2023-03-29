Данілов натякнув, що українські БПЛА дістануть і до москви

Йдеться про десятки моделей безпілотників і тисячі апаратів на озброєнні українського війська.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув на можливості українських безпілотників дістати до москви і не тільки.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Український рій" "імені Матіаса Руста" – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км. 1987 рік, Червона площа, Москва, літак, Руст", – йдеться у дописі.

Свій допис секретар РНБО проілюстрував історичним фото з літаком німецького пілота, який у травні 1987 року приземлився на Красній площі в москві, обійшовши систему протиповітряної оборони СРСР.

Раніше віцепрем'єр міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в українській армії уже готові три ударні роти із безпілотниками українського виробництва.

У грудні 2022 стало відомо, що українська компанія AeroDrone пройшла сертифікацію та отримала дозвіл на експлуатацію у ЗСУ двох типів безпілотних авіаційних комплексів: E-300 Enterprise (корисне навантаження до 300 кг) та D-80 Discovery (корисне навантаження до 80 кг).

На початку березня 2023 року співвласник компанії, ексзаступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків повідомив, що БПЛА вже допущено до експлуатації в ЗСУ і AeroDrone запустила серійне виробництво своїх безпілотників на замовлення Міністерства оборони.

Безпілотні літаки AeroDrone E-300 можуть долати відстань у 3100 км.