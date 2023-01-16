Данілов: Казахстан - наступна країна, куди має намір вторгнутися росія

Після України Казахстан може бути наступним

Казахстан може стати наступною країною, куди росія має намір піти з повномасштабним вторгненням, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Національного телемарафону, пише РБК-Україна.

"На сьогоднішній день Казахстан - це наступна країна, яку буде мати велике бажання захопити російське сучасне терористичне угрупування. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні", - заявив він.

Раніше Данілов говорив про те, що на шляху до перемоги в українців залишився "найважчий відрізок": остаточно звільнити всі території України та головне – покарати рф за злочини.