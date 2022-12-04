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Данілов Макрону: необхідно гарантувати безпеку світу від росії, а не навпаки

04 грудня 2022, 16:26
Данілов Макрону: необхідно гарантувати безпеку світу від росії, а не навпаки
Данілов
Необхідно гарантувати безпеку світу від росії, а не навпаки, - заявив Олексій Данілов у відповідь на заяву Макрона про "гарантії безпеки" для рф.

Необхідно гарантувати безпеку світу від росії, а не навпаки, - заявив Олексій Данілов у відповідь на заяву Макрона про "гарантії безпеки" для рф.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов різко відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона, який напередодні заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу росії в "гарантіях безпеки", якщо президент путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. росії, а не навпаки.  Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. росія – краща гарантія миру для Європи та світу. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - написав Олексій Данілов.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу мають надати гарантії безреки росії того дня, коли вона повернеться за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні .

 

 

 


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