Данілов про можливе президентство Трампа: ніякої трагедії для України не буде

За його словами, у США зараз непроста ситуація, оскільки змінюється політичний устрій.

Якщо Дональд Трамп знову стане президентом США - це не буде проблемою для України. Наша держава буде існувати незалежно від того, хто стане американським лідером.

Про це в інтерв’ю "Бабелю" розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ніякої трагедії для України, хто б не був у США президентом, не буде. Це приниження нас всіх, коли ми з вами робимо такий висновок, що в залежності від того, хто в Америці буде президентом чи буде існувати держава, чи ні. Ми вже довели всьому світу, що гідні того, щоб мати свою державу", - наголосив Олексій Данілов.

За його словами, у США зараз непроста ситуація, оскільки змінюється політичний устрій. На думку Данілова, події в США пов’язані з тим, що Вашингтон після холодної війни отримав міжнародний вплив та "монополію на ситуацію у всьому світі".