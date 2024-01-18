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Данілов прокоментував можливість виборів під час воєнного стану

18 січня 2024, 19:57
Данілов прокоментував можливість виборів під час воєнного стану
Данілов
Впродовж тривалого часу рф у будь-який спосіб намагається поставити під сумнів існування нашої держави.

Забезпечити демократичні вибори під час воєнного стану фактично неможливо. Активне поширення інформації про критичну необхідність та потенційну нелегітимність цього процесу – справа рук ворога, який хоче дискредитувати українське вище військово-політичне керівництво.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов сказав у коментарі "LIGA.net".

 "росія розпочинає величезну кампанію, пов'язану із дискредитацією вищого військово-політичного керівництва нашої країни, у тому числі наполягаючи на нібито нелегітимності цих процесів", – заявив Данілов.

Як наголосив Данілов, в Україні чітко визначено, коли можна проводити вибори. Передовсім йдеться про процес, який слід забезпечити. 

"Ми перебуваємо у воєнному стані, під час якого забезпечити демократичні вибори, які б відповідали всім сучасним демократичним нормам, – фактично неможливо", – зауважив Данілов.

Підхоплення риторики про "загрозу демократії" українськими журналістами неабияк дивує посадовця.

"Майте на увазі, щоб це не стало загрозою існування нашої країни", – зазначив секретар РНБО.

Наразі йдеться про існування нашої держави. Данілов наголошує: росія має на меті знищення українців як народу та нації.

"Ми входимо зараз в дуже небезпечний період, бо росія і ті люди, які є безвідповідальними, на території нашої країни будуть підіймати ці гасла і постійно говорити про це. Це рф хоче в таких спосіб розв'язати питання існування нашої країни", – підсумував він.

Даніловвійна в Україніросія окупантивибори преидента

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