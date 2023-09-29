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Данілов прокоментував можливість затяжної війни

29 вересня 2023, 16:57
Данілов прокоментував можливість затяжної війни
Данілов
Якщо Україна зупиниться, то на ній відіграється не тільки путін, заявив секретар РНБО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував можливість затяжної війни України з рф й закликав націю "вимкнути" паніку та не впадати у смуток.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук він акцентував, що йому важко зрозуміти логіку деяких партнерів України, коли вони згадують про "війну на роки". 

Данілов припускає, що вони скоріш за все "виходять із факторів, які вони на сьогоднішній день мають на столі".

"Не сприйняття фрагментації росії - вони цього лякаються і це є правда. Нам досі ніхто не може чітко дати відповідь на запитання, що таке наша перемога. Нам кажуть: "Ми вас підтримуватимемо до " і далі словосполучення "перемога" я ніде не чув", - сказав Данілов.

Він наголосив, що Україні потрібне чітко розуміння: чи партнери йдуть з нами до перемоги, чи вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися й робити ті чи інші висновки.

Данілов згадав, що у світі і, зокрема, у росії, відбуваються події, які точно йдуть на користь України. При цьому він підкреслив, що наше завдання боронити державу, звільняти від агресора, тримати стійкість, не впадати у сум і  не панікувати.

"Якщо  ми зупинимося на цьому шляху, то майте на увазі, що тоді відіграються на нас усі - і не тільки путін. Ми живемо у дуже складному, непростому світі і ми сьогодні бачимо, що інколи навіть у країн-партнерів політична доцільність переважує ті чи інші речі, які ми називаємо цінностями", – наголосив Данілов

 

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