Данілов: путін має шанс зберегти Кримський міст, якщо виведе ним свої війська

Це єдина умова, за якої Кримський міст можливо зберегти

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов розповів в інтерв'ю польській Gazeta Wyborcza, повідомляє видання Гордон.

"Це військовий об'єкт, через який перекидають підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але путін має шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму цим мостом. Їм просто потрібно забратися звідти, інакше ми їх виженемо. У нас немає іншого виходу", - сказав Данілов.

При цьому він додав, що сподіватися, що президент рф володимир путін зупиниться і не спробує довести війну з Україною до логічного кінця - це самоомана.

"Треба розуміти, що володимир путін поставив усе на одну карту - карту війни з Україною. Сьогодні путін хоче зробити перерву, бо бачить, що росіяни "вигорають", але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній ВПК, ми знаємо, скільки у них танків і ракет, якими вони оснащені", - пояснив Данілов.

За словами Данілова, перемогти росію буде непросто. Проте він впевнений у тому, що побачить розпад рф ще за життя.

"Я у цьому впевнений. Ми побачимо вільну Ічкерію, Татарстан і, можливо, інші території", - зауважив Данілов.

Нагадаємо, росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до російської федерації не визнають Україна і більшість країн світу. Після окупації рф перетворила Крим на військову базу. 24 лютого 2022 року росія відкрито вторглася на материкову Україну, зокрема з території півострова.

Українська влада неодноразово заявляла, що має на меті деокупацію всіх захоплених із 2014 року росією українських територій, зокрема Криму.