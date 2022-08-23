НОВИНИЦе єдина умова, за якої Кримський міст можливо зберегтиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данілов: путін має шанс зберегти Кримський міст, якщо виведе ним свої війська
Олексій Данілов Фото: Укрінформ
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов розповів в інтерв'ю польській Gazeta Wyborcza, повідомляє видання Гордон.
"Це військовий об'єкт, через який перекидають підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але путін має шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму цим мостом. Їм просто потрібно забратися звідти, інакше ми їх виженемо. У нас немає іншого виходу", - сказав Данілов.
При цьому він додав, що сподіватися, що президент рф володимир путін зупиниться і не спробує довести війну з Україною до логічного кінця - це самоомана.
"Треба розуміти, що володимир путін поставив усе на одну карту - карту війни з Україною. Сьогодні путін хоче зробити перерву, бо бачить, що росіяни "вигорають", але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній ВПК, ми знаємо, скільки у них танків і ракет, якими вони оснащені", - пояснив Данілов.
За словами Данілова, перемогти росію буде непросто. Проте він впевнений у тому, що побачить розпад рф ще за життя.
"Я у цьому впевнений. Ми побачимо вільну Ічкерію, Татарстан і, можливо, інші території", - зауважив Данілов.
Нагадаємо, росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до російської федерації не визнають Україна і більшість країн світу. Після окупації рф перетворила Крим на військову базу. 24 лютого 2022 року росія відкрито вторглася на материкову Україну, зокрема з території півострова.
Українська влада неодноразово заявляла, що має на меті деокупацію всіх захоплених із 2014 року росією українських територій, зокрема Криму.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 08 2022 18:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО На маяку в Одесі розгорнули величезний прапор України
- ФОТО Вчені дослідили, що першою рослиною висадженою на Марсі повинна бути люцерна
- ВІДЕО McDonald's перетворює своє сміття на золоті прикраси
- Шмигаль: Україна до кінця 2024 року буде готова до вступу в ЄС
- Кабмін розірвав угоду з рф про паралельну роботу енергосистем