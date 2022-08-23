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Данілов: путін має шанс зберегти Кримський міст, якщо виведе ним свої війська

Ольга
Матарикіна
Це єдина умова, за якої Кримський міст можливо зберегти
Данілов: путін має шанс зберегти Кримський міст, якщо виведе ним свої війська Олексій Данілов Фото: Укрінформ
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов розповів в інтерв'ю польській Gazeta Wyborcza, повідомляє видання Гордон.
 
"Це військовий об'єкт, через який перекидають підкріплення для сил агресора. Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але путін має шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму цим мостом. Їм просто потрібно забратися звідти, інакше ми їх виженемо. У нас немає іншого виходу", -  сказав Данілов.
 
При цьому він додав, що сподіватися, що президент рф володимир путін зупиниться і не спробує довести війну з Україною до логічного кінця -  це самоомана.
 
"Треба розуміти, що володимир путін поставив усе на одну карту - карту війни з Україною. Сьогодні путін хоче зробити перерву, бо бачить, що росіяни "вигорають", але ми знаємо, як важко сьогодні працює їхній ВПК, ми знаємо, скільки у них танків і ракет, якими вони оснащені", - пояснив Данілов.
 
За словами Данілова, перемогти росію буде непросто. Проте він впевнений у тому, що побачить розпад рф ще за життя.
 
"Я у цьому впевнений. Ми побачимо вільну Ічкерію, Татарстан і, можливо, інші території", - зауважив Данілов.
 
Нагадаємо, росія окупувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до російської федерації не визнають Україна і більшість країн світу. Після окупації рф перетворила Крим на військову базу. 24 лютого 2022 року росія відкрито вторглася на материкову Україну, зокрема з території півострова.
 
Українська влада неодноразово заявляла, що має на меті деокупацію всіх захоплених із 2014 року росією українських територій, зокрема Криму.
 
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23 08 2022 18:26
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