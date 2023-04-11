Данілов розказав, хто і коли ухвалить рішення про початок контрнаступу
Рішення про початок українського контрнаступу буде ухвалене в останній момент.
Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, повідомляє Tagesschau.
Посадовець додав, що таке рішення має право ухвалити головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і його штаб. Та наголосив, що витік секретних даних США не вплине на запланований український контрнаступ.
"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти – це мало", – сказав Данілов.
Також секретар РНБО прокоментував витік секретних матеріалів США. Він наголосив, що "спецслужби повинні бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи".
За словами Данілова, Україна перебуває у постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща.
"Однак дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто задіяний і в якому напрямку – ця інформація є цілком секретною. Якщо хтось думає, що вона у них є, я їх вітаю. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти", – зазначив він.