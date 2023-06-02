Данілов відповів, чи причетна Україна до атаки дронів на москву
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не має жодного відношення до атаки дронів на російську столицю москву, що сталася зранку 30 травня.
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Ще раз підкреслю, що ми не маємо до цього ніякого відношення. А якщо вони таким чином відпрацьовують якісь для себе операції, то що? Що я можу сказати?"- заявив Данілов, віддповідаючи на запитання про результативність такої операції.
Секретар РНБО акцентував на те, що москва - найбільш захищене місце на території країни-агресорки російської федерації.
Нагадаємо, зранку 30 травня місцева влада заявила про атаку дронів на москву та пошкодження будинків. Також відомо, що є постраждалі. Зокрема, мер Сергій Собянін повідомив, що вибухи лунали в деяких районах москви та в Підмосков'ї.