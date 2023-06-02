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Данілов відповів, чи причетна Україна до атаки дронів на москву

02 червня 2023, 14:34
Данілов відповів, чи причетна Україна до атаки дронів на москву
Данілов
москва - найбільш захищене місце в рф, наголосив секретар РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не має жодного відношення до атаки дронів на російську столицю москву, що сталася зранку 30 травня.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ще раз підкреслю, що ми не маємо до цього ніякого відношення. А якщо вони таким чином відпрацьовують якісь для себе операції, то що? Що я можу сказати?"- заявив Данілов, віддповідаючи на запитання про результативність такої операції.

Секретар РНБО акцентував на те, що москва - найбільш захищене місце на території країни-агресорки російської федерації.

Нагадаємо, зранку 30 травня місцева влада заявила про атаку дронів на москву та пошкодження будинків. Також відомо, що є постраждалі. Зокрема, мер Сергій Собянін повідомив, що вибухи лунали в деяких районах москви та в Підмосков'ї.

Москвавійна в Україніросія окупантиатака дронів

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