Данілов впевнений, що 14 російських генералів підтримують Прігожина, а не путіна – Reuters
У росії щонайменше 14 генералів підтримують керівника "вагнерівців" Євгена Прігожина.
Відповідну заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов, пише Reuters.
За його словами, у росії є дуже багато командирів, які не підтримують президента владіміра путіна.
"Мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку москви і в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей у місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам", - йдеться у повідомленні.
"Кого нам ще підтримувати? Хоч одна гідна людина, яка не злякалася", - каже одна з місцевих мешканок у москві.
Ще одна мешканка розповіла, що "Вагнер" має широку підтримку в місті, і що багато бойовиків "Вагнера" є вихідцями з Богучара. Мешканка підкреслила, що "вони всі друзі".