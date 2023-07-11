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Данілов впевнений, що 14 російських генералів підтримують Прігожина, а не путіна – Reuters

11 липня 2023, 14:51
Данілов впевнений, що 14 російських генералів підтримують Прігожина, а не путіна – Reuters
Данілов
Напередодні Прігожин з путіним зустрілися у москві.

У росії щонайменше 14 генералів підтримують керівника "вагнерівців" Євгена Прігожина.

Відповідну заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов, пише Reuters.

За його словами, у росії є дуже багато командирів, які не підтримують президента владіміра путіна.

"Мешканці російського гарнізонного міста Богучар, яке лежить на трасі М-4 в напрямку москви і в якому дислокується російська військова частина, розповіли, що військові не чинили ніякого опору "вагнерівцям", і що значна кількість людей у місті, в тому числі військовослужбовці, симпатизували заколотникам", - йдеться у повідомленні.

"Кого нам ще підтримувати? Хоч одна гідна людина, яка не злякалася", - каже одна з місцевих мешканок у москві.

Ще одна мешканка розповіла, що "Вагнер" має широку підтримку в місті, і що багато бойовиків "Вагнера" є вихідцями з Богучара. Мешканка підкреслила, що "вони всі друзі".

Даніловвійна в Україніросія окупантипрігожинбунт прігожина

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