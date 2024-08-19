Данія анонсувала пакет допомоги Україні на $115,8 млн
19 серпня 2024, 17:31
Фото: з вільного доступу
Подробиці пакету допомоги не розкривають із міркувань безпеки.
Данія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на суму 783 мільйонів данських крон ($115,8 млн).
Про це ідеться на сайті Міноборони Данії.
Гроші передбачені для придбання нової військової техніки через українську оборонну промисловість та міжнародний промисловий пул, а також пожертвування обладнання через міжнародних партнерів.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підкреслив що цей "двадцятий пакет військової підтримки складено на основі потреб України і має допомогти як у короткостроковій, так і у довгостроковій перспективі".
Подробиці пакету допомоги не розкривають із міркувань безпеки.