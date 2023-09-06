Матеріали:
Теми:

Данія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону – прем'єрка Фредеріксен

06 вересня 2023, 21:07
Данія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону – прем'єрка Фредеріксен
Джерело: president.gov.ua
"Ми зобов'язані вам за вашу неймовірну боротьбу. Ваша боротьба – це наша боротьба".

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність її країни збільшити оборонну допомогу Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вирішили надати літаки F-16, щоб тренувати ваших пілотів. Наразі триває навчання, і підготовчі роботи вже проведено, тепер тренуються пілоти. Ми вже дали і артилерію, і бронетехніку, і снаряди, і ми робитимемо ще більше. Зокрема, для посилення протиповітряної оборони", - сказала Фредеріксен після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, "ми з Польщею взяли на себе зобов'язання щодо безпеки енергетики. Наша підтримка надовго, це зобов'язання на довгий час. Ми зобов'язані вам за вашу неймовірну боротьбу. Ваша боротьба - це наша боротьба". 

Відповідаючи на запитання про корупцію в Україні, данська прем'єрка зазначила, що "є час перед війною і, на жаль, під час війни. Якщо запитаєте мене, чи достатньо Україна зробила для боротьби з корупцією перед війною, я думаю, що ми згодні, що можна було б більше зробити".

"Данія - одна з країн, яка допомагає чи не найбільше, і я думаю, що вся Європа вражена тим, як ви справляєтеся з цими викликами, включно з боротьбою з корупцією. Гарантій немає, але я впевнена, що Україна зробить все можливе під час війни", - наголосила політикиня.

Даніяпротиповітряна оборонавійна в Україніросія окупантиЗеленський.

Останні матеріали

Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Політика
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 08:31
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється