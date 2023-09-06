Данія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону – прем'єрка Фредеріксен

"Ми зобов'язані вам за вашу неймовірну боротьбу. Ваша боротьба – це наша боротьба".

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність її країни збільшити оборонну допомогу Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вирішили надати літаки F-16, щоб тренувати ваших пілотів. Наразі триває навчання, і підготовчі роботи вже проведено, тепер тренуються пілоти. Ми вже дали і артилерію, і бронетехніку, і снаряди, і ми робитимемо ще більше. Зокрема, для посилення протиповітряної оборони", - сказала Фредеріксен після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, "ми з Польщею взяли на себе зобов'язання щодо безпеки енергетики. Наша підтримка надовго, це зобов'язання на довгий час. Ми зобов'язані вам за вашу неймовірну боротьбу. Ваша боротьба - це наша боротьба".

Відповідаючи на запитання про корупцію в Україні, данська прем'єрка зазначила, що "є час перед війною і, на жаль, під час війни. Якщо запитаєте мене, чи достатньо Україна зробила для боротьби з корупцією перед війною, я думаю, що ми згодні, що можна було б більше зробити".

"Данія - одна з країн, яка допомагає чи не найбільше, і я думаю, що вся Європа вражена тим, як ви справляєтеся з цими викликами, включно з боротьбою з корупцією. Гарантій немає, але я впевнена, що Україна зробить все можливе під час війни", - наголосила політикиня.