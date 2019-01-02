Данія допоможе з створенням робочих місць для переселенців з Донбасу
Данська Рада у справах біженців при фінансовій підтримці Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Департаменту Міжнародного Розвитку Великобританії (DFID) розпочинає нову програму, спрямовану на підтримку внутрішньо переміщених осіб (ВПЛ) та осіб, постраждалих від конфлікту в Україні, повідомляє liga.net з посиланням на повідомлення на сайті організації.
Програма спрямована на стабілізацію життя людей: забезпечити їх роботою і стабільним доходом.
"Головна мета програми: створення нових робочих місць для ВПО та осіб, постраждалих від конфлікту, шляхом інвестиційного вкладу в розширення існуючого бізнесу. Учасники програми: суб'єкти малого і середнього бізнесу Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.
Програма передбачає створення не менше 250 нових робочих місць для ВПО та осіб, постраждалих від конфлікту в Україні. Крім того, будуть надані гранти для розширення бізнесу та створення нових робочих місць, у розмірі від $ 2000 до $ 10 000.
На грант можуть претендувати власники чинного рентабельного бізнесу, які планують розширення. Для цього необхідно надати детальний бізнес-план, у якому особлива увага має бути приділена створенню нових робочих місць для преселенцев. Крім того, претендент на грант повинен самостійно інвестувати у свій бізнес не менше 50% від суми гранту.
Отримання гранту передбачає укладення угоди між Данським Радою і грантоотримувачем, який повинен буде сплатити всі податки у відповідності з чинним законодавством України.
Також, USAID запускає новий проект з розвитку системи надання послуг у Донецькій та Луганській областях, який передбачає розвиток мережі центрів надання адмінпослуг населенню.
Проект передбачає розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг, комп’ютеризацію навчальних та медичних закладів.
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