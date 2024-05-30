Данія дозволила Україні використовувати передані F-16 для ударів по рф

Копенгаген дозволив Україні завдавати удари по військових цілях в росії з винищувачів.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

"Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, яка, можливо, також передбачає завдання ударів в по військових об'єктах на цій важливій території", - сказав міністр.

Самі ж винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні вже влітку.