Данія дозволила Україні використовувати передані F-16 для ударів по рф
30 травня 2024, 13:57
Копенгаген дозволив Україні завдавати удари по військових цілях в росії з винищувачів.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.
"Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, яка, можливо, також передбачає завдання ударів в по військових об'єктах на цій важливій території", - сказав міністр.
Самі ж винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні вже влітку.