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ПОЛІТИКА

Данія хоче спростити доступ іноземців до роботи через дефіцит кадрів

30 червня 2025, 17:52
Данія хоче спростити доступ іноземців до роботи через дефіцит кадрів
Фото: з вільного доступу
Пропозиція уряду охоплює працівників із 16 країн за межами ЄС, серед яких немає держав Африки чи Близького Сходу.

Уряд Данії в понеділок запропонував полегшити бізнесу доступ до іноземної робочої сили, дещо послабивши традиційно жорсткі обмеження на імміграцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з пропозиціями данського уряду, поріг доходу для працівників з країн, що не входять до Європейського Союзу, буде знижений з 514 до 300 тисяч данських крон (з $80,8 тисячі до $47 тисяч).

Крім того, мають бути скорочені бюрократичні процедури для прийняття іноземців на роботу в Данії.

Пропозиція уряду охоплює працівників із 16 країн за межами ЄС, серед яких немає держав Африки чи Близького Сходу.

Генеральний директор Конфедерації данських роботодавців Якоб Холбраад у коментарі Bloomberg назвав запропоновані зміни "хорошим днем для Данії та данського бізнесу".

"З огляду на дефіцит робочої сили в Данії, міжнародні працівники стали надзвичайно важливими для данських компаній та данської економіки в останні роки", – вказав він.

Даніяіммігрантиробота

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