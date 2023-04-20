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Данія і Нідерланди передадуть Україні ще 14 танків Leopard-2

20 квітня 2023, 11:23
Данія і Нідерланди передадуть Україні ще 14 танків Leopard-2
Фото: dw.com
Обидві країни погодили передадучу Україні 14 танків Leopard-2 німецького виробництва.

Таку заяву зробили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен та виконуючий обов’язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Про це пише данське видання DR.dk.

"Йдеться про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту, ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Leopard 1", – данський міністр. 

Троельс Лунд Поульсен додав, що танки, як очікується, будуть доставлені на початку наступного року.

"Це – не данські танки. Це співпраця у наданні танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами. Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків Leopard 2, які є ще більшими, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим", – пояснив виконуючий обов’язки міністра.

Політик додав, що Данія намагатиметься до кінця цього року передати Україні щонайменше 80 танків Leopard 1, які б допомогли підтримати боротьбу за свободу.

НідерландиДаніятанкиLeopard-2

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