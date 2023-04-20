Данія і Нідерланди передадуть Україні ще 14 танків Leopard-2
Таку заяву зробили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен та виконуючий обов’язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.
Про це пише данське видання DR.dk.
"Йдеться про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту, ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Leopard 1", – данський міністр.
Троельс Лунд Поульсен додав, що танки, як очікується, будуть доставлені на початку наступного року.
"Це – не данські танки. Це співпраця у наданні танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами. Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків Leopard 2, які є ще більшими, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим", – пояснив виконуючий обов’язки міністра.
Політик додав, що Данія намагатиметься до кінця цього року передати Україні щонайменше 80 танків Leopard 1, які б допомогли підтримати боротьбу за свободу.