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Данія і Норвегія передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів

03 квітня 2023, 14:33
Данія і Норвегія передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів
гаубиці CAESAR

Данія і Норвегія уклали угоду про постачання 8000 артилерійських снарядів калібру 155 мм українським Збройним силам, повідомляє Міністерство оборони Данії.

Пише сайт Міноборони Данії.

"Українці, як і раніше, гостро потребують боєприпасів для своєї боротьби за свободу проти Росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія готує різну військову допомогу. Наша співпраця з Норвегією - важливий приклад цього", - заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Угода передбачає, що боєприпаси можуть бути використані в данських артилерійських установках CAESAR, рішення про надання яких Україні ухвалив парламент Данії на початку року. Очікується, що установки та снаряди будуть передані разом.

НорвегіяДаніяCaesar

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