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ПОЛІТИКА

Данія ініціює фонд для підтримки виробництва зброї в Україні

11 жовтня 2024, 20:19
Данія ініціює фонд для підтримки виробництва зброї в Україні
Фото: з вільного доступу
Зокрема, уряд Данії розглядає можливість створення фонду до кінця цього року.

Данія планує створити фонд для фінансування виробництва зброї в Україні. Він об’єднає інвестицій різних країн, щоб розширити та прискорити виробництво.

Про це заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен, повідомляє Bloomberg.

Поулсен пояснив, що нині виробництво зброї в Європі та США "занадто повільне", і Україна могла б озброюватися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки вдома. Він наголосив, що виробництво зброї в Україні може скоротити терміни доставки з років до місяців.

За його словами, Данія вже працює над тим, щоб направити пожертви безпосередньо на оборонну промисловість України, і зараз вивчає варіанти залучення додаткового капіталу.

"Останніми роками ми вжили багато ініціатив, щоб збільшити виробництво різноманітної військової техніки... Але загалом ми й близько не маємо таких темпів виробництва військової техніки, як в Україні", - сказав Поулсен.

Зокрема, уряд Данії розглядає можливість створення фонду до кінця цього року. Він має об’єднати державні та інші інвестиції для розширення та вдосконалення українських потужностей з виробництва зброї.

Інвестори, серед яких також можуть бути пенсійні фонди та оборонні компанії, отримають частку власності, доступ до знань і можливість створювати спільні підприємства з українськими виробниками.

Міністр оборони також відкинув припущення, що ця стратегія коштуватиме робочих місць в інших місцях, заявивши, що це можливість для європейських збройових компаній співпрацювати з українською промисловістю у виробництві та вчитися на цьому, щоб покращити власні можливості.

"Ми зіткнулися з історичним переозброєнням як Данії, так і Європи... Ми побачимо, що в європейській оборонній промисловості буде створено багато робочих місць", - сказав Поульсен.

Даніяпідтримка Українизброя

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