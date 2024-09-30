Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Данія інвестує $600 млн у виробництво озброєння в Україні

30 вересня 2024, 19:59
Данія інвестує $600 млн у виробництво озброєння в Україні
Фото: з вільного доступу
Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестує свої кошти у виробництво озброєння на території України.

1-5 жовтня у Києві відбудеться оборонний форум, в якому візьме участь делегація Данії. Але вже напередодні представники цієї країни вирішують життєво важливі для України питання.

Меморандум про закупівлю оборонних товарів на 600 мільйонів доларів в Україні підписали в неділю в Києві, де міністр оборони Данії Поульсен перебуває з візитом.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Результатом зустрічі з Троельсом Лундом Поульсеном стало підписання Меморандуму за участі Рустема Умєрова та заступника міністра з питань стратегічних галузей Сергія Боєва щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

"Ця угода демонструє нашу непохитну підтримку України в боротьбі за свободу будь-яким чином, яким ми можемо, - заявив Поульсен. - Мені приємно, що Данія досягнула домовленості з Україною про те, як найкраще розмістити 4,2 млрд данських крон, наданих ЄС та Данією".

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", – зазначив Рустем Умєров.

"Важливість цього документу полягає в тому, що сторони домовились про процедуру, за якою буде здійснюватись фінансування. Тож надалі цей процес відбуватиметься швидше. Більш того, цей механізм може бути реалізований також в рамках подібних домовленостей з іншими нашими партнерами. Ми вдячні уряду Данії за послідовність у своїй підтримці та конструктивний діалог, який призводить до реальних результатів", — сказав Сергій Боєв.

Данський посадовець зазначив, що цей захід підтримає здатність Києва виробляти зброю, яка найбільше необхідна на полі бою.

Даніяпідтримка Україниозброєннявійна

Останні матеріали

Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Політика
Демократія. У боротьбі з павутиною тролів і хакерів путіна є одна перевага – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 16:06
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Байден продовжує зволікати з підтримкою українського плану перемоги. А Трамп досі під підборами путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 12:46
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Політика
Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер
Переклад iPress – 30 вересня 2024, 09:35
Політика
"Дипломатичний" підхід Зеленського не працює із західними ідіотами. Тим часом Україні загрожує дефіцит комплектуючих для БПЛА – Том Купер
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 15:47
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Політика
Візит Зеленського до США. Що побачили та почули американські журналісти – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 13:06
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
Перемога у війні по-українськи. Коли США – слабка ланка – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 27 вересня 2024, 01:24
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Політика
Панічні настрої. Пропагандони путіна усвідомлюють, як сильно вони облажалися – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 16:36
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Політика
Бути чи не бути. Україна і спадщина Байдена – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 вересня 2024, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється