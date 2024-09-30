Данія інвестує $600 млн у виробництво озброєння в Україні

Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестує свої кошти у виробництво озброєння на території України.

1-5 жовтня у Києві відбудеться оборонний форум, в якому візьме участь делегація Данії. Але вже напередодні представники цієї країни вирішують життєво важливі для України питання.

Меморандум про закупівлю оборонних товарів на 600 мільйонів доларів в Україні підписали в неділю в Києві, де міністр оборони Данії Поульсен перебуває з візитом.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Результатом зустрічі з Троельсом Лундом Поульсеном стало підписання Меморандуму за участі Рустема Умєрова та заступника міністра з питань стратегічних галузей Сергія Боєва щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

"Ця угода демонструє нашу непохитну підтримку України в боротьбі за свободу будь-яким чином, яким ми можемо, - заявив Поульсен. - Мені приємно, що Данія досягнула домовленості з Україною про те, як найкраще розмістити 4,2 млрд данських крон, наданих ЄС та Данією".

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", – зазначив Рустем Умєров.

"Важливість цього документу полягає в тому, що сторони домовились про процедуру, за якою буде здійснюватись фінансування. Тож надалі цей процес відбуватиметься швидше. Більш того, цей механізм може бути реалізований також в рамках подібних домовленостей з іншими нашими партнерами. Ми вдячні уряду Данії за послідовність у своїй підтримці та конструктивний діалог, який призводить до реальних результатів", — сказав Сергій Боєв.

Данський посадовець зазначив, що цей захід підтримає здатність Києва виробляти зброю, яка найбільше необхідна на полі бою.