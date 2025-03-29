Данія критикує риторику США щодо Гренландії

Офіційні особи Гренландії та Данії неодноразово пропонували США збільшити свою військову присутність на острові.

Данські офіційні особи сьогодні, 29 березня, відповіли на дошкульну критику з боку Джей Ді Венса щодо нехтування Гренландією, звинувативши Америку в значному скороченні своєї військової присутності в Арктиці.

Ларс Лекке Расмуссен, міністр закордонних справ Данії, у відповідь на візит віцепрезидента США без запрошення на американську військову базу в Гренландії заявив, що Копенгаген "відкритий для критики", але "нам не подобається тон, в якому вона лунає — так не розмовляють зі своїми близькими союзниками".

Про це інформує Financial Times.

"У 1945 році США мали в Гренландії 17 баз і військових об'єктів з тисячами солдатів. Сьогодні залишилася лише одна американська база ... і близько 200 солдатів. Ми можемо зробити більше, набагато більше, в тих рамках, які ми маємо сьогодні. Зробімо це разом", — зазначив Расмуссен.

Расмуссен сказав, що Венс також визнав, що США недостатньо інвестували в Арктику.

Віце-президент США Джей Ді Венс під час візиту до Гренландії у п’ятницю, 28 березня, заявив, що інтерес Вашингтона до безпеки в Арктиці лише зростатиме у найближчі десятиліття. Це свідчить про подальше просування ініціатив президента Дональда Трампа щодо встановлення контролю США над цим автономним регіоном Данії.

Візит до американської військової бази Пітуффік на півночі острова відбувся всього через кілька годин після того, як у столиці Нууку було оголошено про створення нового урядового коаліційного союзу, який поки що підтримує зв’язки з Данією.