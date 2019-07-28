Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Данія може загальмувати запуск Nord Stream 2

"РФ може не встигнути добудувати газопровід "Північний потік-2", якщо Данія не надасть дозвіл на будівництво протягом найближчих тижнів"
Дозвіл Данії на будівництво "Північного потоку-2" необхідно отримати протягом найближчих тижнів, інакше оператор Nord Stream AG просто не встигне добудувати газопровід у визначений термін.
Данія може загальмувати запуск Nord Stream 2 Фото: AP

"РФ може не встигнути добудувати газопровід "Північний потік-2", якщо Данія не надасть дозвіл на будівництво протягом найближчих тижнів", - повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Запуск другої нитки російського газопроводу за терміном має збігтися із закінченням угоди, що діє на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.

"Якщо протягом наступних кількох тижнів ми не отримаємо схвалення від данців, то не зможемо укластися в термін", – повідомило джерело, близьке до оператора проєкту компанії Nord Stream AG.

Як відомо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до "Північного потоку", що вже діє.

Як передбачається, потужність другої гілки "Північного потоку-2" становитиме 55 млрд кубометрів газу щорічно, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проєкту оцінюється у 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2" через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками "Північного потоку-2" є США, Польща та країни Балтії, які застерігають, що ЄС в такому разі підсяде на російську газову голку. Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.

Нагадаємо, що 15 травня 2019 року в Данії почалися слухання щодо дозволу на будівництво "Північного потоку-2"

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2019 19:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.