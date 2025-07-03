Данія наполягає на призупиненні права голосу Угорщини в ЄС

Ще одним важливим питання для Данії є розширення ЄС

Данія хоче, щоб Європа використала весь свій правовий арсенал проти Угорщини за порушення основних прав блоку, зокрема шляхом використання так званого “ядерного варіанту” за статтею 7 проти Будапешта.

Про це пише Politico, цитуючи міністерку європейських справ Данії Марі Б’ярре.

“Ми все ще бачимо порушення фундаментальних цінностей. Ось чому ми продовжимо процедуру за статтею 7 та слухання щодо Угорщини”, ‒ сказала журналістам Б’ярре у данському Орхусі, де Європейська комісія перебуває з візитом, оскільки Копенгаген перебирає на себе головування в Раді ЄС.

Стаття 7 – це пункт договору ЄС, який дозволяє країнам голосувати за виключення або покарання члена, який порушує правила блоку. Його широко вважають правовим варіантом у сфері ядерної зброї, який ЄС досі не використовував ‒ попри заяви Брюсселя про порушення Угорщиною його законів.

Б'ярре зазначила, що блок також повинен розглянути питання про обмеження доступу до фондів ЄС для країн, які порушують європейське законодавство.

Ще одним важливим питання для Данії є розширення ЄС. Міністерка зауважила, що Угорщина постійно блокує членство України в Європейському Союзі, заявивши, що Данія “готова розглянути всі політичні та практичні рішення, відкриті для неї, для просування вперед”.