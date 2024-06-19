Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні на понад $170 мільйонів

Пакет допомоги від Данії дає можливість використати $170 мільйонів таким чином, щоб можна було швидко закрити потреби українського війська.

Данія виділила Україні новий пакет військової допомоги. Він є вже 19-м за рахунком.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

"Сьогодні (18 червня, - ред) уряд провів консультації з Радою зовнішньої політики щодо 19-го пакету допомоги, який підтримає нагальні потреби України та довгострокову розбудову здатності України захищати себе", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначають у Міноборони Данії, пакет передбачає укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і передач із боку союзної оборонної промисловості.

"Серед іншого, більше обладнання для підтримки літаків F-16, переданих Данією", - додають у відомстві.

Як зазначають у міністерстві, Україна все ще потребує значної військової підтримки через триваючу російську агресію проти країни.

"Завдяки останньому пакету допомоги ми надаємо максимально можливу підтримку для потреб України на полі бою тут і зараз. Але ми також маємо зобов’язання Данії щодо безпеки підтримувати Україну наступні 10 років, тому ми створили датську модель допомоги через українську оборонну промисловість, яка допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", – зазначив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен.

Як зазначив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, Європа переживає доленосний момент.

"Цією ініціативою ми відповідаємо сильному українському бажанню та зміцнюємо як українську, так і європейську безпеку. Тому з датської сторони ми продовжуватимемо розширювати наші можливості для підтримки української оборонної промисловості, і ми також задоволені увагою до цього в ЄС та інших країнах", - констатував він.

Для передачі винищувачів F-16 Україні створили спецкоаліцію, яку очолили Нідерланди та Данія. Вибір на ці країни впав невипадково - у них є авіатренажери.