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Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

30 червня 2023, 19:11
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Фото: з вільного доступу
Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 млрд данських крон (170 млн євро).

Про це повідомляє Defense-aerospace

До пакету увійшли ракети протиповітряної оборони, машини для розмінування і кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для підтримки української визвольної боротьби.

"Дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яку ми зробили на основі побажань і потреб України, і яка повинна підтримувати її поточну боротьбу проти російських військ", – заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

"Потреба України у підтримці залишається великою. Сьогоднішній пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоятиме на боці України стільки, скільки це необхідно. Я щасливий, що під егідою ЄС ми спільно закуповуємо артилерійські боєприпаси та даруємо їх Україні, що є абсолютно необхідним для її боротьби за свободу", – сказав очільник данського зовнішньополітичного відомства Ларс Люкке Расмуссен.

військова допомогаДанія

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