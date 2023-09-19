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Данія оголосила про передачу 45 танків для України

19 вересня 2023, 14:19
Данія оголосила про передачу 45 танків для України
Йдеться про 30 танків Leopard 1 та 15 модернізованих танків Т-72ЕА.

Данія передасть Україні ще 45 танків на потреби ЗСУ. Йдеться про 15 модернізованих радянських Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard 1.

Про це повідомив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен, передає данське видання Nyheder.

Про передачу танків для України міністр оборони Данії заявив на черговій зустрічі на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині, де присутній новообраний міністр оборони України Рустем Умєров. Танки, які Данія жертвує 19 вересня, можуть бути негайно взяті на озброєння ЗСУ.

"Це танки, до яких українці вже звикли", – заявив Троелс Лунд Поульсен.

Водночас офіційного затвердження пожертви на сайті міністерства оборони Данії наразі немає.

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