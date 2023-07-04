Данія отримає перші F-35 у жовтні

Данія законтрактувала загалом 27 винищувачів F-35, які з часом замінять менш сучасні F-16.

Перші чотири винищувачі F-35 Данія отримає 1 жовтня 2023 року – вони будуть розміщені на авіабазі Скрюдструп, що у Південній Ютландії, де зараз перебувають F-16.



Про це, як пише агентство Ritzau, оголосило Міноборони Данії.

Прибуття винищувачів F-35 відсвяткують під час церемонії на авіабазі – тоді виробник, американська компанія Lockheed Martin, офіційно передасть літаки Міністерству оборони Данії.



Церемонія буде закрита для громадськості. Але всі охочі зможуть побачити нові винищувачі на Данському авіасалоні 2024 року, що відбудеться на авіабазі Ольборг.

Нові літаки будуть поставлятися поступово до 2027 року, більшість із них розмістять на авіабазі Скрюдструп.

Решта шість F-35 будуть базуватись у США для навчання й підготовки данських пілотів.