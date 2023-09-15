Данія отримала перші винищувачі F-35 для заміни F-16, які країна передасть Україні
Чотири винищувачі F-35 приземлилися на авіабазі в Данії у складі першої партії літаків, які країна замовила для заміни застарілого парку F-16.
Про це повідомляє Associated Press.
"Високопоставлені особи та офіцери аплодували, коли літаки в кольорах ВПС Данії здійснили кілька обльотів перед приземленням на авіабазі Скайрдструп", - йдеться у матеріалі.
Данія замовила всього 27 винищувачів F-35 на суму 2,2 мільярда доларів. Вони замінять авіапарк країни з 30 F-16, яким понад 40 років. Цей перехід триватиме до кінця 2025 року.
Після урочистого прибуття в четвер перші чотири літаки будуть офіційно передані Данії американським виробником Lockheed Martin 1 жовтня.