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Данія отримала перші винищувачі F-35 для заміни F-16, які країна передасть Україні

15 вересня 2023, 20:11
Данія отримала перші винищувачі F-35 для заміни F-16, які країна передасть Україні
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Частину з літаків F-16 планується передати Україні.

Чотири винищувачі F-35 приземлилися на авіабазі в Данії у складі першої партії літаків, які країна замовила для заміни застарілого парку F-16.

Про це повідомляє Associated Press.

"Високопоставлені особи та офіцери аплодували, коли літаки в кольорах ВПС Данії здійснили кілька обльотів перед приземленням на авіабазі Скайрдструп", - йдеться у матеріалі.

Данія замовила всього 27 винищувачів F-35 на суму 2,2 мільярда доларів. Вони замінять авіапарк країни з 30 F-16, яким понад 40 років. Цей перехід триватиме до кінця 2025 року.

Після урочистого прибуття в четвер перші чотири літаки будуть офіційно передані Данії американським виробником Lockheed Martin 1 жовтня.

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