Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16 – прем'єр-міністерка
19 листопада 2024, 18:55
Із серпня 2023 року Данію залучено до підготовки українського персоналу для польотів на цих винищувачах.
Україна вже отримала від Данії шість F-16, але загалом до нашої країни має надійти 19 винищувачів.
Про це сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Вона зазначила, що немає жодних змін у планах Данії щодо передачі Україні певної кількості винищувачів F-16.
"Шість було доставлено. Це була перша партія", - зазначила Фредеріксен.
Також вона наголосила, що з серпня 2023 року Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.
"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 літаків, як ми сказали на самому початку", - додала Фредеріксен.
Фредеріксен обіцяє, що Данія залишиться непохитною у підтримці України та відстоює позицію, що саме наша країна має виграти війну. Вона зазначила, що була рада оголосити сьогодні про нову допомогу для України:
"Більше ніж 130 мільйонів євро спрямовуються прямо в українську оборонну промисловість. Тепер ми знаємо, на що здатна ваша оборонна промисловість. Бо ми знаємо, що ці інвестиції дійсно змінюють ситуацію на полі бою. І не сумнівайтеся, що наша підтримка довгострокова".
За її словами, Данія зобов'язалася виділити 8,5 млрд євро на безпекову допомогу. Лише у наступному році буде виділено 1,75 млрд євро.