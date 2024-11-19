Данія передасть Україні ще дві партії винищувачів F-16 – прем'єр-міністерка

"Шість було доставлено. Це була перша партія", - зазначила Фредеріксен.

Також вона наголосила, що з серпня 2023 року Данію залучено до підготовки українських пілотів для польотів на цих винищувачах.

"Це було складно, але ми змогли досягти успіху в навчанні. Тому, процес триває. І потім ще буде партія і ще одна наступна партія. Загалом буде 19 літаків, як ми сказали на самому початку", - додала Фредеріксен.

Фредеріксен обіцяє, що Данія залишиться непохитною у підтримці України та відстоює позицію, що саме наша країна має виграти війну. Вона зазначила, що була рада оголосити сьогодні про нову допомогу для України:

"Більше ніж 130 мільйонів євро спрямовуються прямо в українську оборонну промисловість. Тепер ми знаємо, на що здатна ваша оборонна промисловість. Бо ми знаємо, що ці інвестиції дійсно змінюють ситуацію на полі бою. І не сумнівайтеся, що наша підтримка довгострокова".

За її словами, Данія зобов'язалася виділити 8,5 млрд євро на безпекову допомогу. Лише у наступному році буде виділено 1,75 млрд євро.