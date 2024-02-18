Данія передасть Україні всю свою артилерію

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на Мюнхенській безпековій конференції закликала країни Євросоюзу передати Україні боєприпаси і ППО, адже вони їй зараз потрібніші.

Про це Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені, повідомляє Укрінформ.

Прем'єрка додала, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.

"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", - сказала Фредеріксен.

За її словами, європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.

Глава уряду Данії заявила, що незалежно від того, що наразі відбувається в США, Європа сама повинна нести відповідальність за себе і свою безпеку.

"Нам треба робити більше", - акцентувала прем'єр-міністерка Данії.

Нагадаємо, що в п’ятницю розпочалась Мюнхенська конференція з безпеки, яка закінчиться сьогодні, 18 лютого.