Данія передасть Україні всю свою артилерію
Про це Фредеріксен заявила під час виступу на 7-му Українському ланчі в Мюнхені, повідомляє Укрінформ.
Прем'єрка додала, що у дискусіях на Мюнхенській безпековій конференції недостатньо проступає невідкладність передачі Україні тих озброєнь, які їй потрібні зараз.
"Але Україна у нас просить боєприпаси і артилерію зараз. Ми, Данія, вирішили передати Україні всю свою артилерію. Тому вибачте, друзі, в Європі є військове обладнання, це питання не лише виробництва. У нас є зброя, боєприпаси, системи ППО, які ми поки що не використовуємо. Їх треба передати Україні", - сказала Фредеріксен.
За її словами, європейські лідери часто посилаються на проблеми з виробництвом зброї як на перепону збільшенню постачань, і наразі відкривають нові оборонні підприємства на перспективу.
Глава уряду Данії заявила, що незалежно від того, що наразі відбувається в США, Європа сама повинна нести відповідальність за себе і свою безпеку.
"Нам треба робити більше", - акцентувала прем'єр-міністерка Данії.
Нагадаємо, що в п’ятницю розпочалась Мюнхенська конференція з безпеки, яка закінчиться сьогодні, 18 лютого.