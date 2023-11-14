Данія перерахує €7 млн до Фонду підтримки енергетики України

Найближчим часом Данія внесе Фонду підтримки енергетики України чотири мільйони євро. Ще три мільйони надійдуть пізніше.

Данія перерахує до Фонду підтримки енергетики України грантовий внесок на загальну суму сім мільйоні євро.

Про це повідомив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком у межах міжнародної конференції у Варшаві, передає Міністерство енергетики України.

Зазначається, що найближчим часом Данія внесе чотири мільйони євро. Ще три мільйони надійдуть пізніше. Кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російських атак.

Ларс Огор наголосив, що Данія продовжуватиме допомагати Україні у протистоянні російському агресору, зокрема на енергетичному фронті. Це чітка позиція як уряду країни, так і данського бізнесу.

Герман Галущенко подякував за те, що Данія стала першим спонсором Фонду, зробивши грантовий внесок на суму близько 536 тисяч євро, який було спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання для 10 українських енергетичних компаній.

Нагадаємо, загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України сягнув понад 322 мільйони євро. Робоча група Міненерго вже схвалила запити на закупівлю обладнання і палива на суму понад 310 млн євро.