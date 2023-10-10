Данія підтримає українських фермерів

Сьогодні міністри продовольства Данії та України у Львові підписали меморандум про співпрацю у розвитку фермерства.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми підписали з Львівською ОВА та Данією меморандум про співпрацю, домовилися опрацювати кілька важливих питань, які, сподіваюся, дадуть практичний ефект і налагодять експорт з України. Зранку в нас відбувалася конференція, пов’язана із свинарством, адже Данія - одна із країн-лідерів у цій сфері, та й в Україні багато такого бізнесу", - заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Делегація з Данії на чолі з міністром продовольства, сільського господарства та рибальства Данії Якобом Єнсеном стало однією з найбільших аграрних делегацій, яка приїздила до України з початку війни.

"На Львівщині найбільше данських господарств, тому мій перший візит в Україну відбувся саме до Львова. Ми - лише маленька країна на Півночі, але ми показуємо всю підтримку, яку можемо. Ваша боротьба – це і наша боротьба. Ми готові ділитися нашим багаторічним досвідом у сфері фермерства та нарощувати співпрацю в цій галузі, готові приводити в Україну більше наших компаній у цій сфері, щоб була співпраця між вашою державою і нашою", - сказав датський міністр Єнсен.

"Що до співпраці по фермерському господарству, то Львівщина - один із найбільших партнерів Данії. Але ми також зацікавлені в органічному ягідництві, молочних заводах, біогазових установках, розвитку дорадницької служби для малих фермерських господарств і можливості експорту продукції в Європу", - сказав очільник Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

На сьогодні в львівській області працює 35 підприємств з датськими інвестиціями.